Рэп-исполнитель Оксимирон анонсировал первый за шесть лет альбом

Он выйдет 1 декабря, говорится в инстаграме музыканта. Название диска пока неизвестно.

12 ноября артист выпустил сборник «Смутное время», на котором присутствовали четыре новых трека и архивные записи, сделанные им с 2014-го года.

Предыдущий полноценный студийный альбом Оксимирона «Горгород» вышел в ноябре 2015-го. Эта концептуальная пластинка считается одной из важнейших записей современного российского хип-хопа.

