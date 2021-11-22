Подруга блогера Хованского рассказала, что ему предлагали сделку со следствием

Подруга блогера Юрия Хованского, арестованного по делу об оправдании терроризма, рассказала, что ему предлагали сделку со следствием. О визите следователя Мария Нелюбова узнала от самого Хованского, с которым у них недавно было свидание в СИЗО. По ее словам, следователь просил оболгать себя, обещая за это мягкое наказание. Хованский отказался, в ответ следователь пригрозил ему реальным сроком и проблемами у его подруги, рассказала Нелюбова в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».

Юрий Хованский находится в СИЗО «Кресты» с июня.

Против него возбудили уголовное дело из-за песни о захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Ему грозит до семи лет лишения свободы. После ареста Хованский извинился за свой поступок.