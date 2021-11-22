Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналиста «Новой газеты» Викторию Ивлеву на 150 тысяч рублей

Из-за пикета в поддержку правозащитного центра «Мемориал*». Ей вменили повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Активиста Юрия Самодурова за тот же пикет оштрафовали на 20 тысяч по обвинению в нарушении правил организации публичного мероприятия.

Ивлеву и Самодурова задержали на Пушкинской площади 20 ноября. Они успели простоять с плакатами около трех минут. Они провели в отделе полиции все выходные.

Российские власти признали «Мемориал» иностранным агентом, Генпрокуратура потребовала ликвидировать организацию.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.