Сейчас Брюссель занимается юридическим оформлением нового пакета ограничений, — сообщила глава МИДа Эстонии Эва-Мария Лийметс. По ее словам, ЕС согласовывает пакет ограничений, в том числе с США и другими странами. О каких конкретно мерах идет речь, министр не уточнила.
Вашингтон свои санкции против Белоруссии собирается ввести в начале декабря.
Евросоюз намерен ввести новые санкции против Белоруссии к концу ноября
Сейчас Брюссель занимается юридическим оформлением нового пакета ограничений, — сообщила глава МИДа Эстонии Эва-Мария Лийметс. По ее словам, ЕС согласовывает пакет ограничений, в том числе с США и другими странами. О каких конкретно мерах идет речь, министр не уточнила.