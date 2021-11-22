Евросоюз намерен ввести новые санкции против Белоруссии к концу ноября

Сейчас Брюссель занимается юридическим оформлением нового пакета ограничений, — сообщила глава МИДа Эстонии Эва-Мария Лийметс. По ее словам, ЕС согласовывает пакет ограничений, в том числе с США и другими странами. О каких конкретно мерах идет речь, министр не уточнила.

Вашингтон свои санкции против Белоруссии собирается ввести в начале декабря.