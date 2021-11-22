Треть россиян за последние пять лет сталкивались с нарушением своих прав

Две трети не сталкивались. Это следует из опроса «Левада-Центра*». По мнению респондентов, больше всего в России нарушаются права на свободу слова, справедливый суд, медицинскую помощь, хорошие условия работы и справедливую оплату труда, а также на получение информации.

Наиболее важным россияне по-прежнему называют право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.



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