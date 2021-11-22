Руководитель страны сказал, что начнет переговоры с лидером оппозиции Светланой Тихановской только когда Владимир Путин начнет переговоры с Алексеем Навальным. Об этом Лукашенко заявил в интервью ВВС.
При этом Лукашенко выразил уверенность, что Путин никогда этого не сделает.
Напомним, — на прошлой неделе российский лидер впервые призвал своего белорусского коллегу начать диалог с оппозицией.
Александр Лукашенко назвал своих политических противников «предателями» Белоруссии
Руководитель страны сказал, что начнет переговоры с лидером оппозиции Светланой Тихановской только когда Владимир Путин начнет переговоры с Алексеем Навальным. Об этом Лукашенко заявил в интервью ВВС.