ФСИН поддерживает ужесточение наказания за пытки, в том числе в местах лишения свободы

Об этом заявила зам.главы правового управления ведомства Надежда Городничая на заседании в Совете Федерации.

В октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что работа над законопроектом о выделении пыток в качестве самостоятельного состава преступления и усиление уголовной ответственности за это для должностных лиц, планируется завершить к концу года.

В ходе сегодняшнего обсуждения Москалькова отметила, что в российском законодательстве нет четкой формулировки, которая предусматривает ответственность за пытки осужденных. По ее мнению, над совершенствованием законодательства необходимо продолжать работать.

