Против адвоката журналиста Ивана Сафронова возбудили дисциплинарное производство

Его инициировало Следственное управление ФСБ, обратившееся в Минюст. В спецслужбе заявили, что Евгений Смирнов шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делу Сафронова и по делу другого своего подзащитного — физика Виктора Кудрявцева.

Рассмотрение производства запланировано квалификационной комиссией Адвокатской палаты на 20 декабря. Смирнов* назвал действия Минюста давлением на защиту журналиста, обвиненного в госизмене.

* Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом.