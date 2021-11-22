Z Архив новостей новости
5 5 6 956
19:01, 22 ноября 2021

Власти Югры объявили локдаун в нескольких городах края для невакцинированных и непереболевших

Это первый регион страны, где пошли на такие меры.

Свободно выходить из дома теперь разрешается только тем, кто уже получил прививку или переболел ковидом. Остальные могут выходить на улицу только в особых случаях, но таковых в новом постановлении губернатора оказалось много. Уважительным поводом является поездка на работу, в магазин или ресторан, визит к врачу, помощь пожилым родственникам и прогулка в парке либо с домашним животным возле дома. Ужесточить противоэпидемические ограничения решили только в нескольких населенных пунктах на юго-западе Ханты-Мансийского округа и в трех региональных городах.

Почему частичный локдаун решили ввести именно там, не объясняется. Ограничения введены на две недели. Кроме новых мер в Югре действует уже привычная для России система QR-кодов для посещения торговых центров и других общественных мест. Сегодня в регионе продолжают регистрировать самую высокую за всю историю эпидемии смертность от ковида.

Летом в Югре уже вводился подобный локдаун на три недели. В октябре региональные власти объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий жителей, в том числе пенсионеров, чиновников и мигрантов.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Фото: Эхо Москвы Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете указания в СМИ национальности преступников Авторы инициативы считают, что также не должно упоминаться вероисповедание лиц, причастных к тем или иным правонарушениям…

5 61 6 6389
Новости

Коммерсантъ: Из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши выстроилась пробка из российских фур Бизнес предупреждает о возможных перебоях с поставками и росте цен…

5 98 6 10867
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться… В остальном — ничего нового и ничего неожиданного…

5 180 6 20265 19.11
Блоги

Владимир Лукин и Наталия Солженицына выступили в защиту «Мемориала» Колесо «чрезвычайщины», если дать ему раскрутиться, — это то самое «красное колесо», которое катком пронеслось по нашей стране в прошлом веке. И неважно, какой цвет может принять это колесо…

5 215 6 26613 16.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Верховный главнокомандующий во время войны не меняется Если враги России так сильно хотят, чтобы Путин после 2024 не был президентом, то это значит, что Путин будет переизбран президентом России в 2024. Так захочет народ. Так решит Путин…

5 145 6 20197 19.11
Блоги

Артем Костырко Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы

Переголосование никак не повлияло на результаты выборов Всех интересующихся, кто критиковал московскую платформу, призываю изучить документ особенно внимательно…

5 79 6 11089 19.11
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Война с Украиной? Почему бы и нет! Есть еще неприятные нюансы для Путина. Тут у него выборы на носу, но трудно утверждать, что новая эта война рейтинг Путина поднимет. Похоронки и бессмысленная война рейтингу не способствуют. А даже наоборот. Русские солдаты, они, все же, не пушечное мясо, во-всяком случае, такова позиция их родителей…

5 52 6 7590 16:42
Блоги

Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного Это высшая государственная награда Российской Федерации…

5 86 6 12909 20.11
Новости

Bloomberg сообщает о подготовке России к вторжению на Украину. В Москве это называют вбросом О наращивании российских войск у границ соседнего государства, в частности свидетельствуют переданные США карты, передает агентство со ссылкой на источники…

5 37 6 6034
Блоги

+ «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» 16:26 «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально»...

5 76 6 13646 06:24
8читать ;смотреть
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

+ Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над «i». Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом…

5 332 6 64917 18.11
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Про Ковид опять. Очень широкими мазками Детей не заставишь носить маски. Детей невозможно заставить прекратить бегать, играть, драться, пинаться, кашлять и обниматься. Это — дети. Единственный способ уберечь их от заболевания — это вакцинация…

5 159 6 31584 20.11
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Еще о Мемориале Общество, насильственно лишенное того участка коллективного мозга, который отвечает за историческую память, перестаёт быть обществом. Это уже не общество, не народ, а, извините, поголовье…

5 54 6 11543 19.11
Блоги

+ Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» 00:47 Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» Вячеслав Попов утверждает, что судно Североатлантического альянса, следившее за российской подлодкой, судя по всему, слишком близко приблизилось к ней после чего произошло столкновение…

5 152 6 33011 05:46
8читать ;смотреть
Новости

В Казани совершено нападение на кондуктора, который проверял QR-коды в общественном транспорте Как рассказывают очевидцы, агрессивно настроенный пассажир ударил его и брызнул в лицо из перцового баллончика…

5 23 6 5072
Блоги

Юлия Баттерслим юрист, Калифорния

Америку расколол Трамп? Одни забирают деньги у полиции, чтобы отдать их BLM и предлагают выплатить репарации потомкам рабов, другие продолжают традиции Ку Клус Клана, культивируя в себе и своих детях обычный бытовой расизм…

5 70 6 15534 18.11

Популярное за неделю

Новости

Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» Вячеслав Попов сказал, что с уверенностью в 90% может назвать эту подлодку

5 61 6 24774
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы ведь живем в такое время и в такой стране, что каждый из нас может оказаться в грязной возбужденной толпе беженцев, с орущими детьми на коленях перед европейскими пограничниками, чтобы куда-нибудь пустили…

5 28 6 78486 17.11
#слушать 52:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3569032
Судебные процессы над убийцами XIX века: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3628 21.11
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: На наших глазах растоптана честь России — честь российского народа Мы видим какое-то отдельное негодование. Но такого желания идти до конца в сопротивлении мы не видим. Может быть, отчасти потому, что и власть в современной России боится пойти до конца в каких-то вещах…

5 72 6 147652 20.11
Блоги

+ В Петербурге полиция жестко задержала 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте В Петербурге полиция жестко задержала 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте Школьница переходила улицу в неположенном месте, пятеро полицейских пытались насильно усадить ее в служебную машину, чтобы доставить в отделение…

5 310 6 82745 19.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9332874
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5090873

Сегодня в эфире