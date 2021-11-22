Власти Югры объявили локдаун в нескольких городах края для невакцинированных и непереболевших

Это первый регион страны, где пошли на такие меры.

Свободно выходить из дома теперь разрешается только тем, кто уже получил прививку или переболел ковидом. Остальные могут выходить на улицу только в особых случаях, но таковых в новом постановлении губернатора оказалось много. Уважительным поводом является поездка на работу, в магазин или ресторан, визит к врачу, помощь пожилым родственникам и прогулка в парке либо с домашним животным возле дома. Ужесточить противоэпидемические ограничения решили только в нескольких населенных пунктах на юго-западе Ханты-Мансийского округа и в трех региональных городах.

Почему частичный локдаун решили ввести именно там, не объясняется. Ограничения введены на две недели. Кроме новых мер в Югре действует уже привычная для России система QR-кодов для посещения торговых центров и других общественных мест. Сегодня в регионе продолжают регистрировать самую высокую за всю историю эпидемии смертность от ковида.

Летом в Югре уже вводился подобный локдаун на три недели. В октябре региональные власти объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий жителей, в том числе пенсионеров, чиновников и мигрантов.