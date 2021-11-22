Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что вопрос о едином президенте в Союзном государстве не стоит на повестке дня. Эта тема никогда не обсуждалась с российским коллегой Владимиром Путиным, приводит слова Лукашенко белорусское госагентство Белта. Согласно сообщению, в интервью медиакомпании Би-Би-Си белорусский руководитель пояснил значение слова «союз». По его словам, в данном контексте — это выстраивание отношений двух суверенных, независимых государств.
2021-11-22T18:32:25+03:00
2021-11-22T18:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 22 ноября 2021
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