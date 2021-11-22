Под завалами разрушенного из-за взрыва газа дома в Махачкале может находиться один человек

Его ищут кинологи. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, всего в результате случившегося пострадали четверо. Один человек скончался, еще трое, включая двух детей, госпитализированы, сказали ТАСС в Республиканской клинической больнице. Состояние одного из детей оценивалось как крайне тяжелое. Прокуратура проводит проверку. С родственниками пострадавших работают психологи МЧС.
2021-11-22T18:31:15+03:00
2021-11-22T18:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 22 ноября 2021
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