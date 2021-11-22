Под завалами разрушенного из-за взрыва газа дома в Махачкале может находиться один человек

Его ищут кинологи. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, всего в результате случившегося пострадали четверо. Один человек скончался, еще трое, включая двух детей, госпитализированы, сказали ТАСС в Республиканской клинической больнице. Состояние одного из детей оценивалось как крайне тяжелое. Прокуратура проводит проверку. С родственниками пострадавших работают психологи МЧС.