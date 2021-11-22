Бывшего доцента МАИ Алексея Воробьева, который был осужден на 20 лет, в том числе за госизмену, этапировали в колонию, – заявил «Эху» его адвокат Иван Павлов*.

Павлов сказал в интервью «Эха Москвы», что этапирование его подзащитного – это звено в одной цепи по подобным делам.

«Мы оцениваем это как звено общей цепи по подобного рода делам. С людьми обращаются крайне жестоко. И мы видим не только на примере Воробьева, но и на деле Сафронова, Цуркан. Все эти дела сопровождаются подобного рода незаконными действиями, граничащими с такими противогуманными средствами», — сказал адвокат.

И.Павлов отметил, что состояние здоровья Алексея Воробьева сейчас настолько плохое, что этапирование в колонию может его только ухудшить.

В СИЗО у него начались проблемы: у мужчины выявили фиброзные поражения легких и опухоль на руке.

В конце апреля Мосгорсуд приговорил Алексея Воробьева к 20 годам колонии строгого режима.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.