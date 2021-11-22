Роскомнадзор составил протокол против американского «Радио Свобода» из-за статьи о маршале Георгии Жукове

Регулятор нашел якобы ложную информацию в статье про документ, изданный советским командованием в начале Великой Отечественной войны. В нем власти устанавливают запрет сдаваться в плен противникам и оставлять им оружие.

Журналист «Радио Свобода*» в материале среди прочего упоминает требование генерала армии Георгия Жукова объяснить солдатам, что за нарушение приказа могут расстрелять, а семью дезертира — арестовать и лишить пособия. Автор статьи назвал документ «зловещим и драконовским приказом» Георгия Жукова.

Директор американского издания Андрей Шарый рассказал интернет-изданию «Медиазона*», что Роскомнадзор назвал статью попыткой дискредитировать маршала. Также документ, подписанный Жуковым, как утверждают в надзорном ведомстве, не является приказом, а представляет собой обычное разъяснение.

«Радио Свобода» отрицает обвинения, утверждая, что цитировало архивные документы. Регулятор не уточняет, по какой именно статье возбуждено административное дело. Но речь, по словам журналистов, может идти о публичном распространении заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Максимальное наказание за это — штраф до пяти миллионов рублей.

Российские власти неоднократно штрафовали «Радио Свобода» за нарушение закона, из-за чего у издания скопился многомиллионный долг.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом. "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.