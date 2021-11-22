Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с депутата Валерия Рашкина по делу об убийстве лося.

Парламентарии заслушали позицию Генпрокуратуры, которая попросила Госдуму разрешить наложить на депутата от КПРФ запрет определенных действий по уголовному делу о незаконной охоте, ущерб от которой прокуроры оценили в 80 тысяч рублей. Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев говорит, что в ведомстве видят сразу несколько причин для лишения Рашкина депутатского иммунитета.

Помимо прочего, по словам Бочкарева, Валерий Рашкин знает свидетелей преступления и может оказывать на них давление. Сам депутат сегодня сообщил, что был уверен в наличии разрешительных документов на охоту, а также рассказал о готовности заплатить штраф.

Валерий Рашкин добавил, что не прятал свое оружие и даже не помышлял о сокрытии каких-либо фактов. Депутат ранее признался в убийстве лося и выразил готовность возместить ущерб. По его словам, из-за плохой видимости он принял крупное животное за кабана, выстрелив по нему два раза.

Депутату Валерию Рашкину может грозить до двух лет тюрьмы.