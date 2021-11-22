В Татарстане начала действовать система обязательных QR-кодов на общественном транспорте

В Татарстане начала действовать система обязательных QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде на общественном транспорте. Без них власти республики пообещали не пускать в метро, а также в городские автобусы, троллейбусы и трамваи. За тем, как работала эта система и как реагировали на нее пассажиры, наблюдал корреспондент «Эха» в Казани Олег Овчаренко.

С самого утра за наличием QR-кодов следят контроллеры. В казанском метро они встали либо перед входами в вестибюль, либо перед турникетами. Фактически тем самым они преграждали путь для пассажиров. Нередко между ними происходили конфликты: люди без QR-кодов называли новые требования нарушением конституционных прав. Но контроллеры были непреклонны: они не пускали даже тех людей, которые уже сделали первую прививку от коронавируса, но не получили пока электронный сертификат. Подобные ситуации, правда, нередко приводили к небольшим очередям из-за того, что QR-коды считывались не сразу: бывало, на это требовалось вплоть до минуты.

В автобусы и троллейбусы, между тем, можно попасть сразу. Наличие сертификатов о вакцинации уже в салоне проверяют кондукторы. Иногда на остановках им помогали дружинники – в случае, если людей слишком много. Впрочем, тот факт, что отсутствие QR-кодов у некоторых обнаруживалось уже в самом автобусе, нередко приводил к тому, что такие пассажиры никуда не уходили. Некоторые кондукторы говорили, что им жалко вызывать полицию и подвергать людей риску попасть под штраф. При этом если сертификат все же был, контроллеры, как правило, не спрашивали паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Неудобства, связанные с проверкой QR-кодов в общественном транспорте, некоторых жителей Казани никак не пугали. Об этом, например, сказала студентка Теона.

Пенсионерка Галина Федоровна, между тем, сказала, что резко осуждает введение обязательных QR-кодов на транспорте, считая, что достаточно их было оставить в кафе и торговых центрах.

Некоторые и вовсе решили на время отказаться от поездок на автобусах и метро и уверяли, что ни при каких обстоятельствах не будут оформлять себе электронные сертификаты о вакцинации.

Татарстан стал первым регионом России, где ввели QR-коды в общественном транспорте.

Введение кодов на транспорте и последовавшие конфликты между с участием пассажиров стали главными темами в татарских СМИ и социальных сетях.

Заметки в большинстве региональных интернет-изданий сегодня больше напоминают сводки из зоны вооруженного конфликта. Телеканал «Татарстан24» описывает наиболее вопиющие случаи противостояния пассажиров и кондукторов, отмечая среди прочего, что переданные контролерам телефоны марки ZTE отказываются считывать коды.

Издание «INKAZAN» пишет о пожилых кондукторах, которые также пытаются справиться с полученной техникой, но гаджеты отказываются работать исправно.

«Охота на QR-зайцев» и «Черный понедельник» — так свои материалы озаглавили на портале «Бизнес онлайн». Одним из героев их репортажа стала кондуктор из Казани по имени Гульшат. Портал описывает ее как девушку в хиджабе, которая не выдержала эмоционального напряжения и «на ломанном русском» обрушилась с критикой на новую систему.

Примечательно, что в Набережных челнах сегодняшнее утро в общественном транспорте ничем не отличалось от предыдущих. Микроавтобусы заполняются, как и прежде, весьма плотно. А контролеров на маршрутах корреспонденты не обнаружили.

Оскорблениями и даже проклятиями в адрес чиновников заполнились социальные сетии и интернет-сообщества. Надписи вроде «Минниханов хочется показаться правильным перед Путиным», «Стыдно за Татарстан», «Эксперимент против своего народа» соседствуют со словами поддержки в адрес контролеров. Раздосадованные пользователи требуют от властей и лично от главы региона попробовать самим проверять ненавистные QR-коды и заодно проехать в общественном транспорте по новым правилам.

Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов полагает, что введение QR-кодов на транспорте в Казани может быть тренировкой федеральных властей перед принятием решений об ужесточении ограничений по стране. Такое мнение Михаил Виноградов высказал «Эху».

Михаил Виноградов назвал введенную в Казани меру тестом на психологическую устойчивость властей.

Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов полагает, что введение QR-кодов на транспорте в Казани может быть тренировкой федеральных властей перед принятием решений об ужесточении ограничений по стране. Такое мнение Михаил Виноградов высказал «Эху».

Михаил Виноградов назвал введенную в Казани меру тестом на психологическую устойчивость властей.