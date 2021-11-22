США предупреждают союзников о возможном вторжении России на фоне наращивания войск возле Украины

Об этом пишут сразу несколько иностранных газет.

«Представители американской разведки предупреждают союзников, что есть короткий промежуток времени, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США в разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы. Россия еще не решила, что она намерена делать с войсками, которые она сосредоточила возле Украины, говорят американские чиновники, но наращивание сил воспринимается серьезно, и Соединенные Штаты не считают, что это блеф», — пишет The New York Times в статье, опубликованной в минувшие выходные.

«Повышение цен на энергоносители сделало Европу более зависимой от поставок дешевого российского газа, особенно по мере того, как зима становится более холодной и запасы газа в Европе продолжают сокращаться. Страх потерять доступ к российским энергоносителям может ограничить европейскую поддержку жестких санкций. Россия уже начала манипулировать энергетическими поставками в Европу, заявил западный чиновник из Брюсселя. По словам чиновника, когда цены на энергоносители растут, Путин чувствует, что у него больше свободы действий. По словам нынешних и бывших чиновников, из-за роста цен и ограниченных поставок у России есть больше денег для финансирования военных операций», — говорится в публикации.

«Америка, Германия и Украина обеспокоены передвижением российских войск на украинской границе. Но они расходятся во мнении о том, стоит ли ожидать нового нападения на Украину, как в 2014 году. Вашингтон очень конкретно говорит об этом страхе, в то время как в Берлине и Киеве считают, что Москва пытается скорее запугать, а не начать войну», — отмечают журналисты немецкой газеты Франкфукртер Алгемайне.

Бывший помощник генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенант Генрих Браус назвал три возможные цели усиления войск последних лет. «Во-первых, это запугивание украинского правительства», Во-вторых, «ограниченная операция на оккупированной восточной Украине». «Третьим вариантом могла бы быть новая крупномасштабная военная атака на Украину, например, с целью установления сухопутного сообщения с Крымом».

«Говоря о возможности большой войны, Браус отмечает, что опасность существует, но поскольку у Киева сейчас сильная армия, Путину пришлось бы быть готовым к большим потерям. «Так что эта третья возможность на самом деле может быть не очень вероятной», — считает Браус».

Эксперты отмечают, что Россия не скрывает свои войска при их передвижении, что может означать, что она таким образом скорее «посылает сигналы».

Вбросом и целенаправленной информационной компанией назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию о том, что Росси может планировать военное вторжение на Украину.

Дмитрий Песков отметил, что Киев наращивает военную силу и получает новое вооружение.

Россия никогда не использовала своих военных для захвата чужой территории и не планирует этого делать. Об этом сказал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

Константин Косачев считает, что тема «вторжения России на Украину» возникает для оправдания вооружения Киева и поддержки единства Запада.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе. У себя в Twitter он написал, что украинские власти привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, сообщения о возможном вторжении российских войск в Украину ложная. Он напомнил о публикации о сосредоточении военных у границы, когда они были более, чем в 200 км от Украины.

Погребинский добавил, что президент США ведёт себя адекватно на фоне тех, кто принимает решение не признавать Владимира Путина президентом России после 2024 года. Он встречался с ним и посылает людей для диалога. По его словам, Байдену нет смысла устраивать Холодную войну с Москвой, когда главной угрозой считается Китай.

Политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов считает, что вероятность российского военного вторжения на Украину крайне мала. Такое мнение Аркадий Дубнов высказал в эфире «Эха».

Аркадий Дубнов также не верит, что Россия готова к ведению боевых действий.