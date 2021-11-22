Комиссия Госдумы рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина

Комиссия Госдумы рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Об этом попросила Генпрокуратура после инцидента с застреленным лосем в Саратовской области. Ведомство
Также просит Госдуму дать согласие на проведение ряда следственных действий и избрание в отношении депутата меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев.
Помимо прочего, по словам Сергея Бочкарева, Валерий Рашкин знает свидетелей преступления и может оказывать на них давление.
Голосование по этому вопросу может пройти на пленарном заседании Думы 25 ноября.