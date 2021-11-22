Один человек скончался после взрыва в доме в Махачкале, трое, включая двоих детей, госпитализированы

Женщина находится в реанимации, у нее предварительно 90% ожогов. Состояние одного из детей крайне тяжелое, сообщили ТАСС в Республиканской клинической больнице Махачкалы. С родственниками пострадавших работают на месте происшествия психологи МЧС, сказали в пресс-службе республиканского главка.

Как сообщалось ранее, в двухэтажном частном доме в Махачкале произошел взрыв газа. Здание загорелось, произошло частичное обрушение.