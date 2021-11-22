В ЦБ объяснили приостановку торгов облигациями «Роснано» появлением информации о возможной реструктуризации ее долга

Центробанк решил приостановить торги облигациями госкомпании, чтобы не создавать условий для торговли на бирже по предварительным договоренностям, до тех пор, пока не поступит официальное объявление госкомпании о проведении таких переговоров по реструктуризации. Соответствующее предписание было направлено Московской бирже в пятницу. Ранее стало известно, что Роснано провело встречу со своими кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой обсуждались возможные сценарии преобразования долгов. По её результатам, как поясняют в компании, стало понятно, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель акционерного общества требуют изменений. В компании отметили, что в сейчас есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать негативных сценариев для кредиторов и акционеров.

В настоящее время торги проходят в обычном режиме. Агентство Fitch назвало ситуацию с долгом «Роснано» тестом на готовность государства нести финансовые потери в связи с высокорисковыми инвестициями.