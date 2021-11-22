В Госдуму внесен законопроект, запрещающий СМИ указывать национальность причастных к совершению преступлений

Авторы документа, подготовленного в парламенте Чечни, предлагают внести поправки в закон «о СМИ», чтобы сохранить межнациональный и межконфессиональный мир в России. Инициаторы изменений в пояснительной записке расценивают упоминание этой информации как оскорбление национальных и религиозных чувств граждан, не имеющих отношения к преступлениям.

Главный редактор и гендиректор «Независимой газеты» Константин Ремчуков не одобряет законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности подозреваемых. Константин Ремчуков уверен, что национальную принадлежность преступников все-таки следует указывать, об этом он рассказал в эфире «Эха».

Константин Ремчуков допустил, что в случае некоторых преступлений, например, на бытовой почве, национальность не играет роли и ее указание необязательно. По словам Ремчукова, в этом предмете есть много нюансов.