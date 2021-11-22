Bloomberg сообщает о подготовке России к вторжению на Украину. В Москве это называют вбросом

Bloomberg сообщает о передаче Вашингтоном европейским союзникам по НАТО данных разведки, свидетельствующих о подготовке России к вторжению на Украину. О наращивании российских войск у границ соседнего государства, в частности свидетельствуют переданные США карты, передает агентство со ссылкой на источники. По данным разведки, в случае вторжения российские войска начнут наступление по трем направлениям: из континентальной части России, из Крыма и из Белоруссии. Во вторжении, как предполагается, будут участвовать 100 батальонно-тактических групп численностью 100 тысяч человек.

Собеседники агентства утверждают, что половина групп уже заняла свои позиции. Источники отметили, что вторжение поддержит авиация. По их словам, российские власти также якобы призвали «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе». Официально о призыве резервистов не сообщалось.

В Кремле назвали Bloomberg «трубой для вбросов» и допустили, что сообщения СМИ о вторжении — «это камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве» по поводу силового решения «проблемы Юго-Востока». Служба внешней разведки России заявила, что Госдеп США лжет по поводу концентрации российских сил для вторжения на Украину.

Украинский политолог Михаил Погребинский считает политической игрой сообщения разведки США о возможном вторжении России на Украину. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению Погребинского, российские власти не примут решений, способных «зажечь огонь третьей мировой войны». Политолог предположил, что одной из причин появления подобных новостей может быть стремление США закрыть проект «Северный поток 2».