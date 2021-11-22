Доцента МАИ Алексея Воробьева, осужденного по статье о госизмене, этапировали в колонию до вступления приговора в силу

Об этом написал в своем телеграм-канале адвокат Иван Павлов*. Раньше Воробьев содержался в СИЗО «Лефортово», но накануне его жена получила от него письмо из СИЗО в Курске. «В нарушение закона ей не сообщили, куда его отправляют», — отметил Павлов. Этапирование в другой регион до вступления приговора в силу означает, что Воробьева, вероятно, повезут обратно на рассмотрение апелляции, так как из-за наличия в деле гостайны жалобу нельзя рассматривать по видеосвязи. Это, отмечает адвокат, может пагубно отразиться на здоровье доцента.

В конце апреля Мосгорсуд приговорил Воробьева к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене, контрабанде и подготовке к незаконному экспорту из России материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Весь процесс прошел в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены. Воробьев свою вину не признал.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.