Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале

Об этом сообщается на сайте республиканского главка МЧС. По информации ведомства, произошло возгорание дома, строение частично разрушено. Прокуратура начала проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
2021-11-22T16:30:48+03:00
2021-11-22T16:30:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:30, 22 ноября 2021
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