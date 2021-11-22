Вице-спикер СФ Косачев заявляет, что Вооруженные силы России никогда не будут использоваться на юго-востоке Украины

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявляет, что Вооруженные силы России никогда не будут использоваться на юго-востоке Украины. В истории международных отношений Россия ни разу ни на кого не нападала, — сказал он в телеинтервью. В случае с Грузией проводилась операция по принуждению к миру, а на Украине Российские вооруженные силы в принципе не использовались, — отметил он.

В Службе внешней разведки Интерфаксу заявили, что информация о концентрации на российской территории сил для военного вторжения на Украину является абсолютно ложной.

Ранее о подобном со ссылкой на данные американской разведки написало агентство Bloomberg.