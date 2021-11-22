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16:30, 22 ноября 2021

Почти 800 пассажиров без цифровых кодов высадили из общественного транспорта в Казани за полдня

Еще двоих пассажиров забрала полиция, 126 человек не пустили в метро. Такие данные приводит пресс-служба транспортного ведомства республики. Ранее сообщалось, что в одном из автобусов пассажир напал на кондуктора, брызнул в нее из перцового баллончика и ударил по лицу. Однако позже сама пострадавшая заявила, что нападение было связано с нежеланием пассажира платить за проезд.  

В Кремле считают нормальной ситуацию, когда на начальном этапе введения QR кодов в регионах возникают некоторые трудности. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, в дальнейшем все наладится.

Практику введения QR кодов на транспорте планируют распространить в ряде регионов России.  

Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов полагает, что введение QR-кодов на транспорте в Казани может быть тренировкой федеральных властей перед принятием решений об ужесточении ограничений по стране. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».  

«Сама ситуация в Казани — это такой согласованный эксперимент, потому что с одной стороны федеральная власть стремится к ужесточению мер контроля, с другой стороны опасается какой-то реакции, поэтому понятно в таком управляемом регионе административная вертикаль довольно сильна и умеет гасить конфликты, ситуацию апробируют», — сказал он. 

М.Виноградов назвал введенную в Казани меру тестом на психологическую устойчивость властей. По его словам, это вопрос нескольких дней — удастся ли ситуацию взять под контроль или ежедневно будут происходить некие эксцессы. 

«Вторая интрига — каким образом сам федеральный центр отреагирует на те условно протоволнения, которые в Казани происходят, их можно потерпеть и не замечать, а с другой стороны в условиях того, когда протестов в целом мало, и любое бурление воспринимается как протест, можно этого и испугаться. Поэтому это такой тест на психологическую устойчивость самой федеральной власти. Готова ли она терпеть несколько дней такой турбулентности, которая вполне естественна и ожидаема, либо сохранение поддержки особенно лоялистов, которые критично относятся к вакцинации, является самоцелью, а значит сам по себе контроль вторичен, как это уже однажды было продемонстрировано в июле накануне выборов», — отметил он. 

М.Виноградов считает, что подобная попытка введения QR-кодов уже была предпринята в Москве, которая привела к проблемам на входе в метро и сворачиванию мер. «Тут вопрос организационных форм, механизма оплаты проезда и т.д. В целом, в Москве, наверное, ситуация была бы тоже двойственной, потому что граждане столицы довольно серьезно зависят от метро. Логично, что федеральный центр тестирует на Татарстане, потому что Москва все-таки город, где действия власти нередко становились точкой к негативной мобилизации, в качестве площадки для эксперимента ее решили не использовать, несмотря на то, что городские власти традиционно стараются проводить более жесткую антиковидную политику, чем в среднем по стране», — отметил политолог.



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