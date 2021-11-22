Один из самых известных российских реперов Оксимирон анонсировал первый за шесть лет альбом

В Instagram исполнителя появилась запись, которая дает понять, что он выйдет 1 декабря этого года. 10 дней назад артист выпустил так называемый микстейп «Смутное время» это 4 новых трека и архивные записи. Этот релиз вызвал недоумение у поклонников, которые ждали нового альбома Оксимирона.