Один из самых известных российских реперов Оксимирон анонсировал первый за шесть лет альбом

В Instagram исполнителя появилась запись, которая дает понять, что он выйдет 1 декабря этого года. 10 дней назад артист выпустил так называемый микстейп «Смутное время» это 4 новых трека и архивные записи. Этот релиз вызвал недоумение у поклонников, которые ждали нового альбома Оксимирона.
2021-11-22T16:05:42+03:00
2021-11-22T16:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:05, 22 ноября 2021
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