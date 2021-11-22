Суд рассмотрит административное дело против журналистки Виктории Ивлевой за акцию в поддержку «Мемориала»

Хамовнический суд рассмотрит административное дело против журналистки Виктории Ивлевой за акцию в поддержку организации «Мемориал*». Власти считают движение иностранным агентом и добиваются его ликвидации.

Ивлеву задержали в субботу на Пушкинской площади во время одиночного пикета. По ее словам, с плакатом она простояла всего три минуты. После чего полиция отвела ее в автозак. Активистка провела две ночи в отделении. Сейчас она в Хамовническом суде, куда ее доставили под конвоем.

Инстанция будут судить Ивлеву за повторное нарушение правил проведение митинга. Максимальное наказание по данной административной статье – штраф до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток. Поддержать журналистку пришли ее знакомые и коллеги. Телеканал «Дождь*» сообщает, что у здания суда находится публицист Виктор Шендерович.

Как ожидается, сегодня же суд рассмотрит административный протокол на правозащитника Юрия Самодурова, который также был среди пикетчиков на Пушкинской площади.

Всего во время субботней акции были задержаны более 10 человек.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.