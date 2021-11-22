Красная икра к Новому году может подорожать еще на 12-15%

Об этом Интерфаксу рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, в ноябре стоимость килограмма самой дешевой красной икры поднялась выше 6 тысяч рублей. Более деликатесные виды уже перешагнули за отметку 9 тысяч рублей за килограмм. По словам Савельева, цены разгоняют спекулянты.
2021-11-22T15:32:03+03:00
2021-11-22T15:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 22 ноября 2021
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