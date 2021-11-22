Следователи предлагали сделку арестованному блогеру Юрию Хованскому

Об этом в эфире Эха Петербурга рассказала подруга блогера Мария Нелюбова. При этом она отметила, что следователь не поставил адвоката Хованского в известность о своем визите.

Блогер, по словам Нелюбовой, отказался от сделки со следствием и в ответ получил угрозы реального срока и проблем у подруги.

