Комиссия Думы по мандатным вопросам рекомендовала палате дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Рашкина

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с депутата Валерия Рашкина по делу об убийстве лося.

Парламентарии заслушали позицию Генпрокуратуры на только что завершившемся заседании. Надзорное ведомство попросило Госдуму разрешить наложить на депутата от КПРФ Валерия Рашкина запрет определенных действий по уголовному делу о незаконной охоте. Подозреваемый, по версии силовиков, хорошо знает свидетелей и может оказывать на них давление. Прокуратура утверждает, что Рашкин не желает сотрудничать со следствием, дает ложные показания и скрыл орудие преступления. Все это, как считают в ведомстве, вынуждает запретить ему определенные действия на время расследования. Силовики не уточнили, идет ли речь о запрете на разговор со свидетелями.

Представитель Генпрокуратуры подозрения в заказном преследовании отверг, добавив, что для этого нет предпосылок. Сам Валерий Рашкин ранее признался в убийстве лося в лесу под Саратовом и выразил готовность возместить ущерб, в частности купить лосиху и выпустить ее на волю. По его словам, из-за плохой видимости он принял крупное животное за кабана, выстрелив по нему два раза.

Депутату может грозить до двух лет лишения свободы.