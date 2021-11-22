Суд заслушает дело обвиняемых в экстремизме лидеров протеста из-за изменения границы между Чечней и Ингушетией

Ессентукский городской суд во вторник заслушает последнее слово лидеров протеста из за изменения границы между Чечней и Ингушетией, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

«В Ессентукском суде пройдут слушания ингушского «митингового дела». Процесс завершается. Завтра старейшины и другие подсудимые будут говорить последнее слово, и судья должен удалиться на приговор», — рассказал он.

К.Ахильгов отметил, что в материалах дела содержится 160 томов. «Требования прокурора жестокие — от 7,5 до 9 лет лишения свободы. Дело сильно политически мотивировано, и судья, на мой взгляд, не будет независим в своем решении и будет исходить из того, что ему скажут», — заключил адвокат.

Сторона обвинения запросила по 9 лет колонии для Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова и Малсага Ужахова; по восемь лет колонии запросили Исмаилу Нальгиеву, Багаудину Хаутиеву и Бараху Чемурзиеву; семь с половиной лет — Зарифе Саутиевой.

Следствие считает, что в мае 2018 года председатель общественной организации «Совет тейпов ингушского народа» Ужахов, один из членов совета Барахоев и Мальсагов, объединенные «политической враждой» к бывшему главе республики Юнус-Беку Евкурову, создали экстремистское сообщество, чтобы добиться его ухода с поста президента Ингушетии.

Пытаясь придать «видимость легитимности своей деятельности», 18 ноября 2018 года они провели в Назрани заседание, на котором был создан «Ингушский комитет национального единства», его председателем стал Мальсагов. К сообществу в разное время примкнули Чемурзиев, Саутиева, Хаутиев и Нальгиев.

Задачей сообщества, по версии обвинения, была подготовка и организация массовых акций, в том числе несанкционированных, а также создание и распространение в интернете видеороликов «для побуждения граждан к совершению противоправных действий».