Деятельного раскаяния ждет от блогеров Петербургская епархия Русской православной церкви

Речь идет о молодых людях, которые обнажились напротив храма Спаса на Крови.

Церковь не хочет становиться стороной в разбирательстве против блогеров, которые спустили штаны в центре города. Об этом РИА рассказала представитель митрополии Наталья Родоманова. По ее словам, деятельное раскаяние молодые люди могут выразить, в частности, в участии в раздаче еды бездомным.

Родоманова добавила, что они могут не быть верующими, но это поведение нормальных цивилизованных людей. Она уверена, что действия блогеров явно выражали неуважение к обществу, а для Петербурга, как и для любого города, такое поведение в публичном пространстве неприемлемо.

Ранее в социальных сетях получили распространение фотографии двух блогеров, которые спустили брюки на фоне собора. Одному из них 15, другому 17 лет. Еще до того, как их нашли, полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

В прошлом месяце в Москве суд приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Причиной стал провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.