Почти восемьсот человек высадили из общественного транспорта в Казани в результате проверки QR-кодов пассажиров

Местные жители неоднократно устраивали скандалы. Не обошлось без задержаний.

За полдня из трамваев и троллейбусов выгнали 786 человек. Об этом говорится в телеграмм-канале городского предприятия «Метроэлектротранс». По новым правилам пассажиры сначала проходят внутрь, а потом у них проверяют электронный код для привитых или переболевших. Нередко это оборачивается скандалами. Люди спорят, иногда на повышенных тонах. Из-за одного человека, который отказался выходить, на какое-то время встали два трамвайных маршрута. Он сам вызвал полицию, поскольку посчитал действия кондуктора незаконными.

Интернет-издание Baza пишет, что некоторые люди, проверяющие коды, уже намекают на увольнение. По их словам, пассажиры стали сильно чаще грубо себя вести, а гаджеты, которые считывают электронные коды, не всегда работают.

Еще 126 человек не пустили в метро. Чиновники объявили, что причины были разные. У большинства из них QR-кодов не было, у 11-ти человек они были недействительны, а еще несколько пассажиров пытались пройти со справками о вакцинации только первым компонентом препарата от коронавируса. В «Метроэлектротранс» добавили, что из метро полиции передали трёх конфликтных граждан, а из общественного транспорта – двоих.

Тем временем в Кремле выразили надежду, что ситуация с транспортом в Казани со временем «выровняется». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что на начальном этапе введения этих ограничений без проблем обойтись не могло.