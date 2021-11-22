Дайджесты для президента содержат информацию из СМИ, в том числе это касается национальности подозреваемых – Песков

Новостные дайджесты для президента РФ Владимира Путина содержат информацию из СМИ, в том числе это касается национальности подозреваемых в преступлениях. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы», упоминаются ли национальности преступников в дайджестах для Путина.

«В дайджесте для президента указывается то, что фигурирует в СМИ. В противном случае искажалась бы информационная картина. Основная задача дайджеста – показать, что реально является важным для представителей СМИ, и с какими трактовками и нюансами это все представляется», — сказал он.



Д.Песков отказался давать эмоциональную оценку данного факта. «В данном случае вы хотите, чтобы я дал не юридическую оценку, а эмоциональную. Я этого делать не буду. С юридической точки зрения никаких запретов на упоминание национальности преступников сейчас нет. Это – единственное, что я сейчас могу констатировать», — подчеркнул он.

Д.Песков также добавил, что «президент всегда говорил о том, что наказание за преступление должно иметь неотвратимый характер».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Д.Песков отметил, что пока оценивать этот акт рано.