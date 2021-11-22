Задержанные на пикетах в поддержку «Мемориала» активисты Ивлева и Самодуров до сих пор находятся в ОВД – «ОВД-Инфо»*

Задержанные на пикетах в поддержку «Мемориала*» активисты Виктория Ивлева и Юрий Самодуров до сих пор находятся в ОВД. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник «ОВД-Инфо*» Григорий Дурново.

«Они сейчас в отделе полиции «Лужники», адвокат там с ними. На Ивлеву уже оформили протокол, а на Самодурова или оформили или оформляют», — рассказал он.

По некоторым данным, активистов обвиняют в нарушении законодательства о митингах, и сегодня должен состояться суд.

Накануне на пикетах в поддержку «Мемориала» было задержано 12 человек. Всех, кроме Ивлевой и Самодурова, отпустили под обязательство о явке. Сама Виктория Ивлева сообщила, что простояла на Пушкинской площади с плакатом около трех минут. По ее словам, задерживать стали тогда, когда она и общественник Юрий Самодуров одновременно коснулись плаката.

Ранее Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Мемориала», обвинив организацию в систематических нарушениях закона об иностранных агентах. Отозвать иск призывали нобелевские лауреаты, правозащитники, деятели искусства и члены Российской академии наук.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.