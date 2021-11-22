Генпрокуратура намерена добиваться запрета определенных действий для депутата КПРФ Рашкина по делу о незаконной охоте

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Ранее Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте на лося.

Генпрокуратура настаивает на том, что депутат ГД Рашкин причинил крупный ущерб природе, убив лося на незаконной охоте.

Об этом на заседании комиссии думы по контролю заявил представитель ведомства Сергей Бочкарев, по словам которого сумма ущерба составила не менее 80 тысяч рублей.

Генпрокуратура требует снять с Рашкина депутатскую неприкосновенность и намерена добиваться избрания в отношении него меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Сам Рашкин принес извинения за свои действия, о раскаянии и моральной вине за случившееся он сказал и перед началом заседания.