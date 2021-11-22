США вновь предупреждают своих европейских союзников по НАТО о наращивании российских войск на границе с Украиной

В США полагают, что Россия начнет нападение в январе. Военные, по словам собеседника Bloomberg, будут атаковать с трёх направлений – со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Москва, по данным американской разведки, уже призвала десятки тысяч резервистов. Такое количество является беспрецедентным со времен распада СССР.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что на границе находятся около 100 тысяч российских солдат. Уточняется, что войска готовят к «потенциально длительной оккупации». Около половины военных, как пишет Bloomberg, уже заняли свои позиции. Вторжение будет поддержано с воздуха, утверждает агентство.

Один из источников также сообщил, что Москва завербовала агентов, чтобы те усилили информационное давление против Украины. Ранее США, по данным издания, передали Европе карты, на которых показано наращивание российских войск у границ. Такой же информацией на прошлой неделе поделились американские канал «CBS» и газета «The New York Times».

Кремль называет заявления о подготовке вторжения на Украину провокацией. Президент России Владимир Путин сказал, что подобная информация появляется на фоне учений НАТО в акватории Черного моря.