Z Архив новостей новости
5 20 6 1887
14:15, 22 ноября 2021

США вновь предупреждают своих европейских союзников по НАТО о наращивании российских войск на границе с Украиной

В США полагают, что Россия начнет нападение в январе. Военные, по словам собеседника Bloomberg, будут атаковать с трёх направлений – со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Москва, по данным американской разведки, уже призвала десятки тысяч резервистов. Такое количество является беспрецедентным со времен распада СССР.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что на границе находятся около 100 тысяч российских солдат. Уточняется, что войска готовят к «потенциально длительной оккупации». Около половины военных, как пишет Bloomberg, уже заняли свои позиции. Вторжение будет поддержано с воздуха, утверждает агентство.

Один из источников также сообщил, что Москва завербовала агентов, чтобы те усилили информационное давление против Украины. Ранее США, по данным издания, передали Европе карты, на которых показано наращивание российских войск у границ. Такой же информацией на прошлой неделе поделились американские канал «CBS» и газета «The New York Times».

Кремль называет заявления о подготовке вторжения на Украину провокацией. Президент России Владимир Путин сказал, что подобная информация появляется на фоне учений НАТО в акватории Черного моря.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Коммерсантъ: Из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши выстроилась пробка из российских фур Бизнес предупреждает о возможных перебоях с поставками и росте цен…

5 92 6 9203
Новости

Фото: Эхо Москвы Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете указания в СМИ национальности преступников Авторы инициативы считают, что также не должно упоминаться вероисповедание лиц, причастных к тем или иным правонарушениям…

5 56 6 5795
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться… В остальном — ничего нового и ничего неожиданного…

5 180 6 20137 19.11
Блоги

Владимир Лукин и Наталия Солженицына выступили в защиту «Мемориала» Колесо «чрезвычайщины», если дать ему раскрутиться, — это то самое «красное колесо», которое катком пронеслось по нашей стране в прошлом веке. И неважно, какой цвет может принять это колесо…

5 215 6 26527 16.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Верховный главнокомандующий во время войны не меняется Если враги России так сильно хотят, чтобы Путин после 2024 не был президентом, то это значит, что Путин будет переизбран президентом России в 2024. Так захочет народ. Так решит Путин…

5 146 6 20008 19.11
Блоги

Артем Костырко Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы

Переголосование никак не повлияло на результаты выборов Всех интересующихся, кто критиковал московскую платформу, призываю изучить документ особенно внимательно…

5 79 6 11056 19.11
Блоги

Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного Это высшая государственная награда Российской Федерации…

5 85 6 12882 20.11
Блоги

+ «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» 16:26 «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально»...

5 68 6 10994 06:24
8читать ;смотреть
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

+ Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над «i». Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом…

5 332 6 64884 18.11
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Про Ковид опять. Очень широкими мазками Детей не заставишь носить маски. Детей невозможно заставить прекратить бегать, играть, драться, пинаться, кашлять и обниматься. Это — дети. Единственный способ уберечь их от заболевания — это вакцинация…

5 157 6 31398 20.11
Блоги

+ Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» 00:47 Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» Вячеслав Попов утверждает, что судно Североатлантического альянса, следившее за российской подлодкой, судя по всему, слишком близко приблизилось к ней после чего произошло столкновение…

5 134 6 28120 05:46
8читать ;смотреть
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Еще о Мемориале Общество, насильственно лишенное того участка коллективного мозга, который отвечает за историческую память, перестаёт быть обществом. Это уже не общество, не народ, а, извините, поголовье…

5 54 6 11513 19.11
Блоги

Юлия Баттерслим юрист, Калифорния

Америку расколол Трамп? Одни забирают деньги у полиции, чтобы отдать их BLM и предлагают выплатить репарации потомкам рабов, другие продолжают традиции Ку Клус Клана, культивируя в себе и своих детях обычный бытовой расизм…

5 70 6 15485 18.11
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Политическая шизофрения или «стокгольмский синдром» Для того, чтобы клеймо «иностранного агента» было изъято из российского законодательства, нельзя поддерживать тех, кто это клеймо туда внёс…

5 89 6 20535 16.11
Блоги

Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала» «Требование закрыть «Мемориал» вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем. Мы призываем Генпрокуратуру отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке»...

5 43 6 10138 18.11
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Хрустальная ночь — преступление целого народа. Как выдают лицензию на убийство? Хрустальная ночь — преступление целого народа. Как выдают лицензию на убийство? С моей точки зрения, Хрустальная ночь — это символ того, что целый народ в силу определенных обстоятельств может стать соучастником безумных преступлений…

5 78 6 18764 16.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» Вячеслав Попов сказал, что с уверенностью в 90% может назвать эту подлодку

5 59 6 22312
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы ведь живем в такое время и в такой стране, что каждый из нас может оказаться в грязной возбужденной толпе беженцев, с орущими детьми на коленях перед европейскими пограничниками, чтобы куда-нибудь пустили…

5 28 6 77997 17.11
#слушать 52:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3569032
Судебные процессы над убийцами XIX века: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3521 21.11
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: На наших глазах растоптана честь России — честь российского народа Мы видим какое-то отдельное негодование. Но такого желания идти до конца в сопротивлении мы не видим. Может быть, отчасти потому, что и власть в современной России боится пойти до конца в каких-то вещах…

5 66 6 141548 20.11
Блоги

+ В Петербурге полиция жестко задержала 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте В Петербурге полиция жестко задержала 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте Школьница переходила улицу в неположенном месте, пятеро полицейских пытались насильно усадить ее в служебную машину, чтобы доставить в отделение…

5 312 6 82400 19.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9332668
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5090730

Сегодня в эфире