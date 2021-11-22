За последние полтора года в России умер каждый четвертый ветеран Великой Отечественной войны

Основной причиной, сообщает газета «Ведомости», стала коронавирусная инфекция.

Сегодня в России осталось около 900 тысяч ветеранов. В министерстве труда говорят, что с момента начала пандемии смертность среди пожилых людей стремительно пошла вверх, хотя до этого года она сокращалась.

Абсолютное большинство умерших от ковида – люди старше 60 лет, при этом, в ведомстве отмечают, болезнь у пожилых стала развиваться стремительнее. А ветераны, которым далеко за 80 лет, умирают буквально за пару дней с момента заражения.

Власти посетовали на их нежелание прививаться – старики предпочитают изолироваться в надежде переждать пик заболеваемости. По словам собеседников «Ведомостей», пенсионеры зачастую не знают, можно ли им делать привику, какие есть побочные явления есть, а также, где находятся пункты вакцинации.

В России, по мнению экспертов, отсутствуют также государственные меры поддержки, направленные на защиту здоровья ветеранов.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России привита только треть людей старше 60 лет.