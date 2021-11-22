Татарстан стал первым регионов, где с сегодняшнего дня нельзя пользоваться общественным транспортом без QR-кодов

Его выдают тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел. По данным властей, из трамваев и троллейбусов в Казани в первой половине дня высадили почти тысячу пассажиров.

Считывание QR-кодов в общественном транспорте Казани возложили на контроллеров – в том числе и в подземке. В метро, в частности, они стоят либо перед турникетами, либо перед входом в вестибюли. Нередко с ними рядом находятся полицейские. Электронные сертификаты о вакцинации или перенесенном коронавирусе считываются контроллерами с помощью мобильных телефонов. Но нередко этот процесс приводит пусть и к небольшим – до 10 человек – но очередям.

Сотрудники метро жалуются на то, что техника работает медленно и, порой, некорректно. Впрочем, здесь условия более жесткие, исключений нет: если QR-код отсутствует, то проход запрещен и пожилым людям с внуками, и даже тем, кто уже сделал первую прививку.

В автобусах и троллейбусах кондукторы порой ведут себя лояльнее. Они проверяют сертификаты у пассажиров уже после того, как они вошли в салон. При этом несколько раз можно было наблюдать, как за угрозами высадки из автобуса из-за отсутствия QR-кода следовали переговоры, а затем – всего лишь предупреждение о необходимости соблюдать правила. Если на остановке находится слишком много людей, то проверять электронные сертификаты помогают еще и дружинники. Из-за этого очередей перед автобусами и троллейбусами гораздо меньше.

При этом контроллеры почти не спрашивают паспорт или другой документ, который подтвердил бы личность при показе электронного сертификата.

Впрочем, неудобства, связанные с проверкой QR-кодов, некоторых опрошенных жителей Казани не пугают. Один из них, не назвавший своего имени, и вовсе сказал, что из-за новых правил в общественном транспорте стало свободнее.

Между тем нередко возникали конфликты: недовольные тем, что их не пускают в метро или просят покинуть автобус, говорили о ненужности вакцинации, а само требование QR-кодов называли противоречащим Конституции. Медтехник Дмитрий, впрочем, решил всего этого избежать и сказал, что просто на время откажется от общественного транспорта.

Остальные не выражают сильного протеста против QR-кодов, а некоторые уже заранее спешат показать их кондукторам, чтобы не затягивать время.

В Кремле признали, что возникли определенные проблемы при введении QR-кодов на транспорте в Татарстане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация наладится.

«Успешность введения QR-кодов зависит от того, насколько решительно настроены власти», – считает политолог Дмитрий Орешкин. В интервью «Эху Москвы» он отметил, что вряд ли в России возможны массовые протесты из-за ограничительных мер.

Правительство недавно внесло в Госдуму законопроекты об использовании цифровых кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В первом чтении эти документы депутаты намерены рассмотреть в декабре.