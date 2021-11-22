Бизнесмены Москвы просят столичные власти вывести ряд сфер из-под действия законопроекта о цифровых кодах

Один из руководителей организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» пояснил «Интерфакс», что речь идет об объектах непродовольственной торговли, реализующих товары, которые можно потенциально приравнять к категории первой необходимости. Это средства гигиены, продукция для детей и животных.
2021-11-22T13:35:14+03:00
2021-11-22T13:35:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2939972-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 22 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…