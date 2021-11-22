Бизнесмены Москвы просят столичные власти вывести ряд сфер из-под действия законопроекта о цифровых кодах

Один из руководителей организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» пояснил «Интерфакс», что речь идет об объектах непродовольственной торговли, реализующих товары, которые можно потенциально приравнять к категории первой необходимости. Это средства гигиены, продукция для детей и животных.