Нападение на кондуктора в Казани не было связано с введенными QR-кодами

Местные СМИ цитируют рассказ кондуктора, по словам которой, молодой человек не хотел платить за проезд. Он ударил кондуктора в лицо. В результате, по ее словам, она получила перелом носа и отек глаз.
2021-11-22T13:34:28+03:00
2021-11-22T13:34:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2939970-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 22 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…