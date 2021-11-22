Ашот Хачатурянц избран на пост президента Российской премьер-лиги

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц единогласно избран на пост президента Российской премьер лиги. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Хачатурянц был единственным кандидатом. 5 октября эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял организацию с 2007 года.