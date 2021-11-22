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13:10, 22 ноября 2021

Один из задержанных после автомобильной аварии в Ленинградской области признался в каннибализме

Его подозревают в еще одном преступлении после субботнего ДТП на трассе «Сортавала», где из машины выпало тело убитого.

Речь в признании о каннибализме идет об убийстве более чем годичной давности. Оно не имеет отношения к телу выпавшему из машины в ходе автоаварии. 23-летний подозреваемый признался в том, что осенью прошлого года, в парке Сосновка на севере Петербурга подкараулил и убил мужчину.

По данным издания 47-ньюс, молодой человек рассказал следователям, что давно хотел попробовать человеческое мясо на вкус, для этого и вышел на охоту в парк. Это признание он дал в ходе расследования другого убийства. Его смогли раскрыть благодаря ДТП на трассе «Сортавала». Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник. От удара из багажника выпало тело убитого.

Трое мужчин, которые ехали в этой машине скрылись, но вскоре их задержали. Они рассказали следователям, что пятидесятилетнего мужчину они убили из мести. Якобы он ранее избил одного из них.

Подозреваемый в каннибализме зарегистрирован в однокомнатной квартире в городе Мурино Ленинградской области, но жил на чердаке дома в Петербурге.


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