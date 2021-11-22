Оперштаб: В РФ смертность от ковида продолжает оставаться высокой, несмотря на снижение заболеваемости

Официальная статистика смертности доказывает, что волна, начавшаяся еще в сентябре, до сих пор не спадает. Власти продолжают регистрировать самые высокие значения за всю истории эпидемии: вчера скончался еще 1241 человек.

Количество летальных случаев за сутки в последние недели отличается на несколько человек: серьезных изменений ситуации не наблюдается. Тем временем новых заразившихся становится меньше: за минувший день выявлен 35681 заболевший. Это самый низкий показатель с начала ноября и примерно на тысячу меньше, чем сутками ранее.

Ситуация в Москве, в свою очередь, напоминает общефедеральную: смертность тоже продолжает держаться на высоком уровне, а заболеваемость — постепенно падать с переменным успехом.

Ежедневно от ковида в столице, по официальным данным, умирают около 95 человек, а за прошлый день заразилось более 2,5 тысяч.

Регионы продолжают ужесточать противоэпидемические ограничения, но в то же время утверждают, что ситуация стабильна и под контролем.