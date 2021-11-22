Красная икра в России подорожала до исторического максимума

Цены на неё впервые превысили 5 тысяч рублей за килограмм.

Несмотря на то, что за год добыча лососевых на Дальнем Востоке увеличилась и дефицита в рыбе нет, цена на икру выросла более, чем на 30%.

В Росрыболовстве заверили, что никаких предпосылок для такого скачка цен нет. Более того, сами рыбаки продают улов дешевле обычного. В ведомстве объясняют обновление ценового максимума работой спекулянтов, которые создают искусственный ажиотаж перед праздниками. А люди, которые не знают реального положения дел, скупают икру, веря в дефицит.

Однако эксперты, опрошенные газетой РБК, предполагают, что на ситуацию с ценами в рознице также негативно может влиять практически двукратное повышение стоимости перевозки.

Помимо этого, по словам одного из собеседников издания, бизнес на Дальнем Востоке сосредоточен в руках небольшого количества компаний, которые между собой обмениваются информацией. Если все повторяют, что икра растет в цене, то они, как говорит эксперт, будут продолжать ее увеличивать.

Рост цен, по оценкам РБК, прекратится только в январе следующего года, после новогодних праздников.