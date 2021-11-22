В США сегодня истекает срок обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных госслужащих

Те, кто не привился вовремя, могут потерять работу.

О требовании обязательной вакцинации для всех федеральных гражданских служащих и сотрудников федеральных подрядчиков президент США Джо Байден объявил в июле. Это «спасет жизни, защитит экономику и ускорит выход из пандемии», заявил Белый Дом. Для федеральных подрядчиков дедлайн был отодвинут январь следующего года.

Несмотря на то, что американская федерация госслужащих, которая представляет более 700 000 сотрудников, а также некоторые законодатели, призывали Белый дома отодвинуть дедлайн вакцинации и для федеральных служащих, Администрация президента на это не пошла и сохранила дедлайн, установленный на 22 ноября, в силе.

Проходить регулярное тестирование в качестве альтернативы будет нельзя, но можно получить освобождение от вакцинации по религиозным причинам и медицинским показаниям.

За неподчинение требованию обязательной вакцинации федеральным госслужащим будет грозить дисциплинарное взыскание, отстранение от работы или увольнение. Белый дом заявил несколько дней назад, что не ожидает перебоев в работе из-за предполагаемых массовых увольнений, которых в Администрации также не предвидят.

Требование обязательной вакцинации коснулось более чем 2-х миллионов федеральных госслужащих.

