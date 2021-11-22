Австралия намерена в декабре смягчить ограничения на въезд в страну

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что это поможет восстановлению экономики.
Австралия, по сути, закрыла границу еще в мае 2020-го года. Въезд был разрешен только ограниченному числу граждан.
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Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что это поможет восстановлению экономики.
Австралия, по сути, закрыла границу еще в мае 2020-го года. Въезд был разрешен только ограниченному числу граждан.
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…