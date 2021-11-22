Владимиру Путину предложат создать реестр токсичного контента в интернете

В него могут включить информацию о вреде прививок, ЛГБТ-сообществах и зоофилии.

Концепцию разработал член президентского совета по правам человека Игорь Ашманов. Будущий реестр он сравнивает с «Википедией». Туда попадут материалы, который могут быть запрещены в ближайшее время, но пока находятся в серой зоне и представляют собой токсичный контент.

К таковому Ашманов относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрения ЛГБТ и зоофилии. Токсичный контент следует блокировать, зачищать, понижать в рейтингах и убирать с платформ.

Пополнять базу предлагается в процессе открытого общественного обсуждения, отмечает газета «Ведомости». Социальные сети и СМИ получат возможность подключиться к платформе.

Идею Ашманов обсудил с главой СПЧ Валерием Фадеевым и планирует представить ее президенту на ближайшей встрече с правозащитниками, которая состоится до конца года.

В Кремле «Ведомостям» заявили, что о подготовке реестра токсичного контента ничего не знают