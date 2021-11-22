В Европе продолжают ужесточать коронавирусные ограничения

Ситуация с опасной инфекцией в Европе остаётся сложной. Регион накрывает очередная волна – вспышки заболеваемости заставляют отдельные страны действовать решительно.

Так, например, в Австрии с сегодняшнего дня вводят общенациональный локдаун. В стране будут работать только магазины с товарами первой необходимости. Власти планируют снимать ограничения постепенно, не ранее, чем через 20 дней.

Однако в правительстве с уверенностью говорят, что для непривитых граждан режим самоизоляции продлится еще дольше. В Австрии объявили, что уже готовят законодательную основу для введения обязательной вакцинации.

Чехия и Словакия вводят карантин для непривитых. Он продлится до конца февраля. В этих странах также планируют тестировать всех школьников на коронавирус в принудительном порядке. В Греции всем непривитым гражданам запрещено посещать с сегодняшнего дня кафе, спортивные клубы и кинотеатры. Ранее к подобным мерам прибегли и в Нидерландах.

В Австрии и Голландии ранее на акции протеста против введения новых ограничений и обязательной вакцинации вышли десятки тысяч человек.