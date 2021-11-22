Власти американской столицы отменяют требование обязательного ношения масок в закрытых помещениях

Бизнес это решение приветствовал, а городской совет Вашингтона выступил резко против.

После того, как мэр-демократ Вашингтона Мюриэль Баузер объявила о намерении отменить мандант на ношение масок 22 ноября, 10 из 13-ти членов городского совета написали ей письмо, в котором выступили против такого решения накануне четырехдневных выходных по случаю Дня Благодарения.

Члены госСовета, в частности, отметили, что дети в возрасте от 5 до 11 лет получили право на вакцинацию Pfizer 2 ноября, а это означает, что они не могли получить вторую дозу вакцины до сегодняшнего дня.

На тот момент, когда мэр Баузер объявила об отмене масочного режима, всего шесть процентов городских детей в этой возрастной группе получили первую дозу вакцины.

Выступая перед журналистами, Мюриэль Баузер заявила, что не ожидает, что многие жители округа Колумбия перестанут носить маски несмотря на ослабление ограничений. По словам мэра, те, у кого есть маленькие дети, вероятно, по-прежнему будут ограничивать свои поездки и круг общения и будут стараться избегать больших скоплений людей.

Сама Баузер, по ее словам, продолжит носить маску в помещениях, чтобы защитить свою дочь дошкольного возраста. В школах, библиотеках, на общественном транспорте и детских учреждениях Вашингтона требование ношения масок сохраняется.

В США сегодня последний день, в течение которого федеральные госслужащие еще могут успеть вакцинироваться, чтобы не потерять работу.